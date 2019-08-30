تجديد حبس عاطل بتهمة قتل سيدة مسنة بحدائق القبة

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سيدة مسنة، أثناء سرقتها داخل شقتها بحدائق القبة.



وكان المتهم بقتل ربة منزل، بمنطقة حدائق القبة أدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة عن كيفية ارتكابه الجريمة، موضحا أنه عقد النية على سرقة المجنى عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها داخل الشقة، وأنها تحتفظ بمبالغ مالية، مشيرا إلى أنه تسلل إلى شقتها وأثناء قيامه بالبحث عن الأموال في الشقة، شاهدته فقرر أن يقتلها قائلا: "شافتنى وأنا بسرقها فخلصت عليها" ثم فر هاربا.



وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، وانتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة سيدة مسنة.



وبإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بقتلها بدافع السرقة، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بعدما ضبطته أثناء سرقة شقتها واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق