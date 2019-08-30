ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات مهمات أعمدة الضغط العالى بشلاتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المهمات من أعمدة الضغط العالى بمدينة شلاتين بالبحر الأحمر.



تم شكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحر الأحمر أسفرت جهوده عن ضبط مرتكبى الواقعة ( عاطلين - مقيمين بأسوان ).



وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بتخزين المسروقات بأحد المدقات المؤدية لمدينة أسوان على بعد 30 كيلو متر من طريق مرسى علمشلاتين داخل المنطقة الجبلية.



واستمرار لجهود فريق البحث فقد أسفر تطوير مناقشة المتهمان عن إعترافهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المهمات من أعمدة الضغط العالى بالمنطقة المُشار إليها بالاشتراك مع ( عدد 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة).