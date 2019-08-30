دينا عصمت تنفرد بحوار مع مدير الجايكا بالشرق الأوسط على "DMC".. الليلة

تواصل الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج "لقاء خاص"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليومالجمعة في تمام الساعة الخامسة لقاءاتها الخاصة والحصرية من اليابان.



وتنفرد دينا عصمت بحوار حصري مع مدير الجايكا في الشرق الأوسط، وسفير مصر لدى اليابان أيمن كامل.



وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية قادمًا من فرنسا عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع الصناعية.