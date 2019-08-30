اعتقال 7 أشخاص إثر اشتباكات مع محتجين وسط أثينا

اعتقلت الشرطة اليونانية 7 أشخاص أثر اشتباكات عنيفة اندلعت مع محتجين في منطقة إكزارخيا وسط العاصمة أثينا.



وقالت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن مجموعة من المحتجين رشقت رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتمكنت من اعتقال 7 من مثيري الفوضى.



وشرعت الحكومة اليونانية اليمينية الجديدة في "إعادة النظام العام" في العاصمة أثينا، ولاسيما في منطقة أكزارخيا معقل الفوضويين، التي ضعفت فيها سلطة القانون منذ فترة طويلة، فيما نفذت الشرطة الاثنين الماضي عملية لإخلاء المهاجرين من أربعة مبان سبق أن احتلوها في المنطقة.