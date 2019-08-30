ضبط 8 من العناصر الإجرامية الخطرة في حملة بأسيوط

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، استهدفت منطقة القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التى تخصص نشاطها الإجرامى فى مجال زراعة نبات القنب المخدر (البانجو).



أسفرت جهود الحملة عن استهداف 8 من العناصر الإجرامية الخطرة.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.