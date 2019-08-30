برشلونة يهدد احلام عشاقه بشأن صفقة نيمار

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مساء اليوم الجمعة، عن رفض نادي برشلونة مطالب نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان لإتمام صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



ويرتبط بشدة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يبلغ من العمر 27 عامًا بالعودة إلى نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف، ولكن مطالب ناديه باريس سان جيرمان الفرنسية المبالغة تعيق الصفقة التي هزت الميركاتو الصيفي الحالي.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن نادي برشلونة رفض مطالب النادي الباريسي التي ستؤثر اقتصاديًا على النادي لسنوات طويلة، ولذلك تجاهل العملاق الكتالوني فكرة التعاقد مع نيمار دا سيلفا، وبالتالي وصول البرازيلي إلى الكامب نو أصبح مستبعدًا إلا إذا حدث شيء أخر غير متوقع.



وأشارت إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي طلب مبلغًا كبيرًا من المال بالإضافة إلى الثلاثي عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش وتوديبو من أجل الموافقة على انتقال نيمار لنادي برشلونة هذا الصيف، وهو ما رفضه رئيس البرسا جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس الإدارة بأكمله.