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رياضة

فوزنياكي تتألق في بطولة أمريكا المفتوحة لتنس

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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تأهلت اللاعبة الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة 19 عالميًا إلى الدور الثالث في منافسات فردي السيدات بـ بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة.

وتمكنت فوزنياكي من بلوغ الدور الثالث في آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" لهذا الموسم، بالفوز على الأمريكية دانييلي كولينز بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 4-6 و6-3 و6-4.

وتلعب فوزنياكي التي بلغت النهائي مرتين على ملاعب فلاشينج ميدوز، ضد بيانكا أندريسكو التي انتصرت على كيرستن فليبكنز القادمة من التصفيات في وقت سابق من الليلة الماضية.

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