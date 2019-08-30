القوس والسهم يحصد ذهبية زوجي المختلط في الألعاب الإفريقية

توج منتخب زوجي المختلط القوس والسهم بذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



وتوج منتخب الزوجي المختلط بالميدالية الذهبية بعد الفوز على ناميبيا في النهائي بمدينة مولاي رشيد الرياضية في الرباط.



مثل الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم منصور، حضر المباراة النهائية الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم.





كان منتخب المصري حقق الذهبية للرجال باللاعبين يوسف طلبه وشريف أشرف وبهاء علي.





كان منتخب السيدات حقق ذهبية الفرق ويضم ريم منصور وميرا الشماع وأمل إسماعيل.



بذلك تأهلت مصر عن الرجال والسيدات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.