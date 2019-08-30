بالفيديو.. خلف جابر يقدم "قراءة في جورنال نجيب محفوظ"

وتضمنت الحلقة أيضًا مشاركة خلف جابر بمقاطع صوتية من البروفايل، فضلًا عن صور نادرة لأديب نوبل مع عدد من الشخصيات.

استضاف الناقد الأدبي ومدوّن الفيديوهات الثقافية عمرو المعداوي، مقدم برنامج "الروائي"، الشاعر والصحفي خلف جابر، في حلقة خاصة بعنوان "قراءة في جورنال نجيب محفوظ"، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لرحيله."قراءة في جورنال نجيب محفوظ" هو عنوان بروفايل كتبه الشاعر والصحفي خلف جابر، ضمن سلسلة حلقات بعنوان "ألف سيرة وسيرة" لموقع "كتاب صوتي"، وتضمن لمحات من سيرة نجيب محفوظ، معتمدًا على الجانب الإنساني في حياة أديب نوبل، من ميلاده وحتى وفاته 30 أغسطس 2006.