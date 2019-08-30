نجاة قائد قوات الحزام الأمني في عدن من محاولة اغتيال

تمكن قائد قوات الحزام الأمني في عدن من الفرار من محاولة اغتيال استهدفته اليوم الجمعة.



وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار في عدن وتلاه أصوات إطلاق نار متقطع، حيث عكر هذا الانفجار الهدوء النسبي الذي شهدته عدن خلال الساعات الماضية، عقب المواجهات المسلحة بين قوات التحالف العربي والقوات الشرعية والجماعات المسلحة وقوات الجيش الجنوبي.



فيما واصلت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسط سيطرتها والانتشار في محافظة أبين المجاورة.



وتمكنت من السيطرة الكاملة على مدينة زنجبار، مركز المحافظة، بعد مواجهات مع قوات الإصلاح.