ضبط عاطل قبل ترويجه مخدر الحشيش على عملائه بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها.



وتوصلت تحريات إلى اتجار عاطل يدعى "إسلام. م" بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.



بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته كيسين يحتويان على مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المادة المخدرة، للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.