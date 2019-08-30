استنفار أمنى بكفر الشيخ لتأمين الاحتفال بالعام الهجرى الجديد

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار الأمنى، حيث كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ الخدمات والتواجد الأمنى لتأمين المساجد، والمنشآت الحيوية والهامة، لتأمين الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1441هـ.



ونشرت مديرية الأمن الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع والميادين، لتنفيذ الخطط الأمنية، والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى، والتأهب التى تشهدها المحافظة، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ.



واتخذت مديرية أمن كفر الشيخ، كل التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع المحافظة، خاصةً فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.



وتحتفل مديرية أوقاف كفر الشيخ، مساء اليوم، بالعام الهجرى الجديد 1441هـ، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرةً، بمسجد الاستاد، بمدينة كفر الشيخ، كما يتم الاحتفال بالعام الهجرى بالمساجد الكُبرى بكافة مراكز ومدن المحافظة.