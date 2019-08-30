النيابة تتسلم التقرير الطبى لمزراع سقط من قطار العياط

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة التقرير الطبى الخاص بمزارع سقط من قطار العياط، وتبين من خلاله إصابته بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من جسده.



وتلقى مركز شرطة العياط بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار، مما أسفر عن إصابته.



وانتقل الرائد أحمد صبحى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، والرائد إمام شعلان معاون مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن مزارع يدعى "منصور.ن.س" أثناء استقلاله قطار رقم 188 القاهرة اسيوط، اختل توازنه، وسقط أرضا مما أسفر عن إصابته بعدة كسور، تم نقل المصاب إلى مستشفى قصر العينى.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.