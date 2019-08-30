سارابيا ونونييز في تشكيلة إسبانيا واستبعاد أسباس وكازورلا

انضم لاعب الوسط بابلو سارابيا والمدافع أوناي نونييز لمنتخب إسبانيا لأول مرة اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة رومانيا وجزر الفارو بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.



وأعلن روبرتو مورينو أول تشكيلة له منذ أصبح مدربًا لإسبانيا بعد استقالة لويس إنريكي لرعاية طفلته التي قاومت سرطان الدم لخمسة أشهر قبل أن تفارق الحياة عن عمر تسع سنوات أمس الخميس.



وألغى الاتحاد الإسباني كل الارتباطات الصحفية اليوم الجمعة احترامًا للويس إنريكي وعائلته وأعلن عن تخصيص دقيقة صمت قبل كلمباراة احترافية في إسبانيا مطلع الأسبوع.



كما طلب الاتحاد الإسباني من نظيره الأوروبي (اليويفا) الوقوفدقيقة صمت قبل مباراتي رومانيا خارج البلاد في الخامس من سبتمبر وجزر الفارو في الثامن من الشهر ذاته في خيخون مسقط رأس لويس إنريكي.



واستدعى مورينو، مساعد لويس إنريكي السابق في إسبانيا وبرشلونة وسيلتا فيجو وروما، لاعبي الوسط سوسو وتياجو الكانتارا بجانب المهاجم باكو الكاسير بينما استبعد إياجو أسباس وسانتي كازورلا.

وتتصدر إسبانيا المجموعة السادسة في التصفيات بعد الفوز في كل مبارياتها الأربع.