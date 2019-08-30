حبس عاطل وزوجته بتهمة حيازة بندقية آلية بالقليوبية

قررت نيابة شبين القناطر، برئاسة حاتم كشك، حبس عاطل وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات لضبطهما بحوزتهما بندقية آلية بخزانتها.



كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من الرائد أيمن سليمان، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ضبط ع. ا"، 38 سنة، عاطل، السابق اتهامه في عدد 2 قضية "مشاجرة، حريق عمد "، وزوجته"د. م"، 42 سنة، ربه منزل، وبحوزتهما سلاحًا ناريًا بندقية آليه وعدد 8 طلقات وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جرامًا ومبلغ مالي 880 جنيهًا وهاتف محمول.



وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما والسلاح النارى لحماية تجارتهما غير المشروعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.