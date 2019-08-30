مصدر بـ"البترول" يكشف سبب إلغاء مزايدة تصدير الغاز المصرى

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، لـ"الدستور"، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ألغت بالفعل المزايدة الخاصة بتصدير 3 شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي كانت سيتم تصديرها خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.



وأشار المصدر، إلى أن "إيجاس" حصلت على موافقة وزارة البترول على تصدير 3 شحنات من الغاز المسال فى أغسطس الجارى، للتحميل من محطة إسالة إدكو خلال الشهر المقبل، على أن يتم تسليم الشحنات بنظام "الفوب" ظهر مركب، وذلك لأكثر من شحنة، إلا أن قيمة العروض المقدمة من الشركات لم تلق قبولًا لدى "إيجاس"، ولذلك تم إلغاء المزايدة.



ووصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى ما يقرب من 7.5 مليارات قدم مكعب يوميًا، بعد وضع بعض الآبار بشمال الإسكندرية ودلتا النيل والبحر المتوسط على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى تنمية الحقول الأخرى التي كانت متوقفة منذ أكثر من 4 سنوات، وسيزداد تدريجيًا ليصل إلى 8 مليارات قدم مكعب في نهاية العام الجاري 2019، بعد إدخال إنتاج باقي مراحل حقل ظهر والذي سيتجاوز الـ3 مليارات قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى مراحل مشروع شمال الإسكندرية، خاصة حقل "ريفين"، ومشروع المرحلة التاسعة (ب)، وحقلي جيزة وفيوم.