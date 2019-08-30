الكويت ترسل الطائرة الأولى المحملة بالمواد الإغاثية للسودان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إقلاع طائرة الإغاثة الكويتية الأولى من الجسر الجوي التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية إلى السودان لمساعدة المتضررين من جراء الأمطار والسيول التي ضربت البلاد أخيرا.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية "كونا" اليوم الجمعة، إن طائرة المساعدات التي انطلقت من قاعدة "عبدالله المبارك" الجوية تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والإغاثية.



وأضاف الساير أن إرسال هذه الطائرة المحملة بالمساعدات الإنسانية يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان والحرص على الإسهام في تخفيف معاناة المنكوبين هناك.