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حوادث

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لحريق بالتجمع

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بانتداب الأدلة الجنائية، لبيان اسباب الحريق الذى نشب داخل مبنى إدارى لإحدى الشركات بالتجمع الخامس، وحصر التلفيات والخسائر.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى المبانى فى منطقة التجمع، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران.

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