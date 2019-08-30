ضبط صاحب مخبز بحوزته 500 كيلو دقيق مدعم بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخبز وبحوزته نصف طن دقيق، قبل بيعها بالسوق السوداء بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "حسين. ن. ح" 33 سنة صاحب مخبز سياحي بحلوان، لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المخبز على 500 كيلو دقيق بلدي مدعم استخراج 82%، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدى، استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.