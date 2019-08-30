روسيا: وقف إطلاق النار في إدلب يبدأ غدًا السبت

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار في إدلب شمالي سوريا سوف يبدأ غدًا السبت.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مصدر عسكري سوري، أمس الخميس، سيطرة قوات الجيش على أغلب بلدة التمانعة بريف إدلب بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين التابعين لحركة هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة والفصائل الإرهابية المتحالفة معها.



يذكر أن الجيش السوري حقق الفترة الماضية تقدما واسعا على الأرض، وحاصر عددا كبيرا من الحركات الإرهابية التي تدعمها تركيا بالأخص في منطقة إدلب.



فيما بدأ مجلس الأمن الدولي بمبادرة من عدة دول بينها ألمانيا، مناقشات بين أعضاء في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في إدلب.