"التربية النفسية" ندوة طبية بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل العامة بمقرها الكائن بجسر السويس، في الرابعة من بعد عصر اليوم، ندوة طبية للدكتورة غادة الخولي، استشارى وأستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، تحت عنوان "التربية النفسية" وتتضمن محاور: مفهوم التربية النفسية، مباديء النمو النفسي والجنسي للطفل والمراهق، وغيرها.



وبحسب منظمة الصحة العالمية لتعريف الصحة النفسية للمراهقين: هناك عدة عوامل تحدد صحة المراهق النفسية في أي وقت من الأوقات. وكلما زادت عوامل الخطر التي يتعرض لها المراهقون، كلما كان الأثر المحتمل على صحتهم النفسية أكبر. ومن بين العوامل التي يمكن أن تسهم في الإصابة بالإجهاد خلال فترة المراهقة، الرغبة في الحصول على قدر أكبر من الاستقلالية والضغط المفروض من أجل التوافق مع الأقران واستكشاف الهوية الجنسية وزيادة فرص الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها.