المترو: حركة الخط الأول تسير بصورة طبيعية بالرغم من ارتفاع الحرارة

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن حركة الخط الأول تسير بصورة طبيعية ولم تتأثر حركة القطارات فى الخط بارتفاع درجات الحرارة.



وأوضحت شركة المترو أنه فى حال إرتفاع درجات الحرارة بصورة عالية للغاية يتم على الفور خفض سرعة القطارات من 80 كم في الساعة إلي 60 كم فقط فى الساعة وذلك من أجل الحفاظ على عدم توليد حرارة عالية ناتجة عن احتكاك عجلات القطار بالقضبان مع ارتفاع درجات الحرارة والسرعة العالية قد يؤثر سلبا على الحالة الفنية للقطار.



وأشارت شركة المترو إلي أنه يتم التعامل الفوري مع أى حدث طارئ على المرفق وذلك منعا لتعطل الخطوط مما ينتج عنه انزعاج الركاب.