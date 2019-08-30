أنواع الخط العربي بثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة بفرع ثقافة الإسماعيلية، حيث أقام قصر الثقافة محاضرة بعنوان "أنواع الخط العربى" للفنان وليد عبدالإله ضمن نشاط التذوق البصرى، وتحدث عن مفهوم الخط العربى بأنه فن وتصميم الكتابة في مختلف اللغات التي تستعمل الحروف العربية، وتتميز الكتابة العربية بكونها متصلة، ما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب، ثم تكلم عن انواع الخط العربى وذكر منها "خط الرقعة، خط النسخ، خط اليونانى، خط الثلث، الخط الفارسى"، بينما استمر القصر فى ورشة التدريب على التصوير الزيتى تدريب الفنانة سماح على، كما أقام نادى الأدب بالقصر أمسية شعرية بحضور الصحفى سمير أبوالحمد.



وفى ذكرى نجيب محفوظ نظمت مكتبة أبوصوير وبيت ثقافة التل الكبير وبيت ثقافة الضبعية معرض كتب لأهم أعماله، ونظم بيت ثقافة الشيخ زايد ومكتبة على الراعى معرضًا لرسوم الأطفال نتاج ورشة خروف العيد، كما أعد نادى أدب الطفل بالقنطرة شرق لقاء حوارى لمناقشة أهم الأعمال الأدبية الجديدة والاستماع للمواهب، كذلك نظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق مسابقة ثقافية "قراءة الأطفال لقصص المكتبة ومناقشتها مع مسئول المكتبة".



استمرارًا لاحتفالات صيف الإسماعيلية 2 قدمت فرقة الإسماعيلية للموسيقى العربية عرضًا فنيًا مميزًا قدمت من خلاله مجموعة من الأغانى الرائعة منها "سواح، بيت العز، عيون بهيه، سهر الليالى" وغيرها من أغانى زمن الفن الجميل وذلك بنادى الدنفاه، كما استمرت ورشة الرسم ضمن برنامج صيف الإسماعيلية 2، وذلك بنادى الأسرة الاجتماعى.