تفاصيل فيلم براد بيت الجديد "الأكثر تحديا"

يقدم نجم هوليود الشهير براد بيت في فيلمه الجديد دورا مميزا، وذلك في الفيلم الذي يحمل اسم "آد أسترا"، حيث يقدم بيت رائد فضاء في مهمة تنقذ الأرواح لانقاذ الأرض من قوة كارثية قادمة من الفضاء وفقا لرويترز.



يقوم الممثل البالغ من العمر 55 عامًا بدور روي مكبرايد، الذي نشأ لوالد يعمل رائد فضاء، والذي لعب دوره تومي لي جونز، حيث فقدت قبل أكثر من عقد بينما كان في مهمة إلى نبتون.



كما تدرو أحداث الفيلم في وقت تمكنت فيه البشرية من إقامة محطات حية ومراكز أبحاث على القمر والمريخ، وقال بيت وهو أيضا منتج للفيلم في مؤتمر صحفي في مهرجان فينيسيا السينمائي حيث عرضت "آد أسترا" للمرة الأولى يوم الخميس "كان هذا الفيلم الأكثر تحديا في حياتي."