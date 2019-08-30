المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور الصين.. الخميس
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:15 م
وكالاتطباعة
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تزور جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر المقبل.
وقال زايبرت في مؤتمر صحفي اليوم، إن ميركل سوف تبحث خلال الزيارة مع كبار المسئولين الصينيين العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال زايبرت في مؤتمر صحفي اليوم، إن ميركل سوف تبحث خلال الزيارة مع كبار المسئولين الصينيين العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.