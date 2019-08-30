المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور الصين.. الخميس

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تزور جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر المقبل.



وقال زايبرت في مؤتمر صحفي اليوم، إن ميركل سوف تبحث خلال الزيارة مع كبار المسئولين الصينيين العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.