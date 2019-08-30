أسوأ أداء شهري لليوان الصيني منذ ربع قرن

سجل اليوان الصيني تراجعًا، الجمعة، متجهًا نحو أسوأ أداء شهري له منذ إصلاح الصين نظام سعر الصرف في 1994، بسبب توترات التجارة مع الولايات المتحدة، وتباطؤ في الاقتصاد المحلي.



وفي ختام التداولات المحلية، أغلق السعر الفوري لليوان عند 7.1452 للدولار، انخفاضًا من 7.1430 في إقفال الجلسة السابقة.



وفي حال ختم السعر الفوري للعملة الصينية تداولات أواخر الليل عند سعر الإغلاق المحلي، فسيكون قد فقد اليوان 3.7 بالمائة أمام الدولار في أغسطس، ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض شهري، منذ وحدت الصين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في 1994.



وفي وقت سابق، الخميس، قطع اليوان موجة خسائر دامت لعشرة أيام، هي الأطول منذ ديسمبر 2015، مع صدور مؤشرات عن بكين وواشنطن بأنهما بحثتا جولة قادمة من المفاوضات المباشرة في سبتمبر، ما عزز الآمال في إنهاء حرب التجارة باهظة التكلفة بينهما.



وكان اليوان متداولا عند 7.1463 للدولار في الأسواق الخارجية، وفقًا لرويترز.