ناسا ترصد نجمًا ضخمًا أكبر من الشمس بـ6 مرات

التقط تلسكوب ناسا "Spitzer Space Telescope" صورة لنجم متجول يرسل موجات عبر الفضاء، على بعد 370 سنة ضوئية من الأرض، أكبر بـ6 أضعاف من شمسنا، وأثقل 20 مرة، وأكثر إشراقًا بمقدار 80،000 مرة، وبسرعة لا تصدق تبلغ 54000 ميل في الساعة أو 24 كم في الثانية، حسبما قال موقع إكسبرس البريطاني.



فيما أطلقت ناسا على النجمة العملاقة اسم" زيتا أوفيوتشي" حيث تم رصدها وهي "تسير في الفضاء" مخلفة وراءها رياحا أثناء طيرانها، كما قالت ناسا "إذا كانت غيوم الغاز لا تحجب النجم الكبير، فستكون واحدة من ألمع الأشياء في سماء الليل".



كما أضافت ناسا: "بالنسبة للعين المجردة، ستكون موجات الصدمة للنجمة غير مرئية، لكن تلسكوب سبيتزر سيلاحظ النجمة عن طريق ضوء الأشعة تحت الحمراء".