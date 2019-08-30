الاحتفال برأس السنة الهجرية بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفّذ قصر ثقافة روض الفرج ورشة رسم سلويت، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، بينما أقامت المكتبة العامة بقصر ثقافة السلام مسابقة في المعلومات العامة.



وعقد قصر المستقبل ندوة بمناسبة رأس السنة الهجرية ١٤٤١ بعنوان "هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم" بمركز شباب ١٥ مايو لذوي الاحتياجات الخاصة، كما نظمت مكتبة طفل المعادي حوارًا مفتوحًا عن الاحتفال برأس السنة الهجرية، وفي نفس السياق أقامت معرض فنون تشكيلية، كذلك أقيم برنامج أجمل الزهور والحديث عن صفة "الحياء"، مع قراءة حرة وألعاب ذهنية.



أقام قصر ثقافة نجيب الريحاني ورشة حكي بنادي الموهوبين عن "القناعة"، كما نفّذ القصر ورشة لتعليم الأطفال الحواس الخمسة وأهميتها، إلى جانب ورشة لتعليم الأطفال الفرق بين الحجوم المختلفة والمتساوية.