أميرة الدنمارك بإطلالة بسيطة بـ "السيمون"

تلفت الأميرات الأنظار دائما بأناقتها وأسلوبها الفريد في اختيار إطلالتها، يمكن التوقّع أن إطلالتها تكون بأغلى الماركات، خاصة في المناسبات الرسمية، ولكن ليس هذا الحال دائما، فقد لفتت أميرة الدنمارك "ماري"، الأنظار بأناقتها، حيث أطلت بفستان فضفاض منقوش باللون السيمون من العلامة التجارية "h&m"، ولم تتكلف إطلالتها تلك سوى 200 دولار أمريكي فقط.



وأكملت اناقة إطلالتها بحذاء أنيق بكعب عال باللون النيود وحقيبة كبيرة بنفس اللون، واعتمدت تسريحة شعر بتموجات ناعمة وطبقت مكياج انثوي رقيق، هذه الإطلالة هي المرة الثانية التي تظهر بها الأميرة "ماري"، حيث سبق وأطلت بها المرة الأولى خلال إطلاق "قمة أزياء كوبنهاجن" Copenhagen's Fashion Summit ونسقته وقتها مع بليزر أسود من تصميم"ألكسندر ماكوين".