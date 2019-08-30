حسام هزاع: مصر مشهورة بالسياحة العلاجية وتمتلك إمكانيات كبيرة

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري لغرف السياحة، إن مصر مشهورة بالسياحة العلاجية وتمتلك إمكانيات كبيرة سواء بالمراكز العلاجية أو وجود المياه المعدنية والكبريتية بالمدن والمحافظات.



وأضاف "هزاع"، ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع علي فضائية" dmc"، إن السياحة تعالج الكثير من الأمراض على رأسها الروماتويد والعيون، مؤكدًا أنه في منطقة عين حلوان بدأ العلاج قديما في عام 1899 وكان يوجد أيضا علاج الجلد ويوجد مركز كبير هناك.



وأشار إلى أن، سيناء موجود بها عيون موسى، منوها بأن أفضل وقت للعلاج يكون من الصيف حتى بداية شهر أكتوبر القادم، مؤكدًا أن مصر من أشهر الدول التي تتميز بالسياحة الاستشفائية وهي مقصد لعدد كبير من السياح مشيرا إلى أن التربة المصرية غنية بعناصر المغنيسوم والكبريت والتى تؤدى إلى الاستشفاء.