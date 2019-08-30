الإفتاء: "التزويغ" من العمل مخالف للشرع

ردت دار الإفتاء على سؤال يقول فيه صاحبه: "ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟".



وأشارت الدار في جوابها إلى أنه لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية، سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية، لما فيه من ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين، مؤكدة أن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه.



وأضافت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة وأن الإنسان مأمور بأن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا".



وعن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: يقول «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري.