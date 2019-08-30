بالصور.. الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بحلوان الصناعية

افتتح حزب الحرية المصري مقره الجديد رقم ٢٧٠، بالمدينة الصناعية والعمالية حلوان.



وأكد رئيس الحزب، الدكتور صلاح حسب الله، على دعم حزب الحرية المصري لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالمشاركة الناجحة للرئيس السيسى فى قمتى مجموعة الدول السبع الكبار بفرنسا والتيكاد باليابان.



وأكد أيضا على طلبه من أمانة حلوان بفتح المقر لخدمات أهالي حلوان وتذليل العقبات لهم، موصيا الأهالي بأن يكونوا السند وحائط الصد المنيع لمصر والوقوف مع الرئيس ودعمه وأن يكون نصب أعيننا مصر ورفعة مصر.



ووجه " حسب الله " فى كلمته التحية لأهالى وجماهير حلوان وكوادر وشباب حلوان على حضورهم ومشاركتهم مع الحزب لحل المشكلات والقضايا داخل حلوان قلعة الصناعة المصرية معربا عن ثقته فى قدرة أهالى وجماهير حلوان بالعودة بهذه المدينة السياحية والصناعية إلى سابق عهدها.



وأشاد بدور النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان داخل مجلس النواب ولجانه وحرصه على طرح جميع القضايا التى تهم حلوان وفي كلمة النائب اسماعيل نصر الدين أكد أنه واحد من أبناء تلك الدائرة وابن لمصر وواجبه كنائب ان يكون خادم لأهالي حلوان الطيبين، وأن تكون مدينة حلوان في مقدمة المدن من حيث الخدمات والاهتمام.



وكان الافتتاح بحضور رئيس الحزب د. صلاح حسب الله والنائب اسماعيل نصر الدين والأمين العام أحمد مهنى والنائب محمد وهب الله عضو المكتب السياسي وطلعت القواس نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم د. أحمد إدريس وجميع أعضاء الأمانة العامة.