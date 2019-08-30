المونيتور: السياحة فى مصر تطورت بشكل كبير فى عهد السيسى.. و"الجلالة" ستتفوق

أكد موقع المونيتور الأمريكي، اليوم الجمعة، أن السياحة في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة مع البيانات التي جمعتها CEIC، وهي شركة استشارية اقتصادية مقرها لندن.



وقالت الشركة إن إجمالي إيرادات السياحة في مصر لعام 2018 بلغ نحو 12 مليار دولار، وأن الزيادة بنسبة 50٪ عن إيرادات عام 2017، والتي بلغت حوالي 7 مليارات دولار.



وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن البنك المركزى المصري أعلن - في وقت سابق- أن إيرادات السياحة قد ارتفعت بنسبة 36.7 ٪، لتصل إلى 5.4 مليار دولار، للنصف الأول من هذه السنة المالية مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية.



كما أشار أحدث تقرير سنوي صادر عن مجلس الوزراء إلى أنه بحلول عام 2018، جمعت وزارة السياحة نفسها 9.8 مليار دولار من رسوم الدخول إلى المتاحف والآثار والمبيعات الطرفية وغيرها من التذاكر.



وأضاف الموقع أن الغردقة والجونة من أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية على البحر الأحمر، وهو مشروع الجلالة، وهو مشروع ضخم في العين السخنة يطل على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، ويقال إنه يضم أكبر منتجع سياحي في مصر.