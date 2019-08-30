ضبط 25 عنصر إجرامى فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 25 عنصرا إجراميا بينهم 7 بحوزتهم "7 أسلحة نارية غير مرخصة "خرطوش" و19 طلقة، وسلاح أبيض "مطواة" بقصد البلطجة وترويع المواطنين، وحماية تجارة المخدرات، وجري ضبط 425 جرام هيروين، و3 كيلو بانجو"، و1250 جنيها حصيلة تلك التجارة.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب مكافحة المخدرات ضبط 25 عنصرا إجراميا في كل من مراكز شرطة "الخانكة، بنها، القناطر الخيرية، شبين القناطر، طوخ، قليوب، الخصوص".



وكانت توجيهات اللواء طارق عجيز، مدير الأمن، إلى اللواء هشام سليم مدير المباحث، تقضي بشن حملة أمنية انضباطية وتفتيشية مكبرة، بمشاركة قيادات المديرية (نظامية وبحثية) مدعومين بمجموعات قتالية وآليات مدرعة من إدارة قوات الأمن، بمشاركة البحث الجنائي، والمرور بنطاق المديرية على بعض البؤر الإجرامية لحيازة وترويج المخدرات.



وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.