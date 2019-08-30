مصرع طفل صدمه قطار مكيف أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقنا

لقي طفل مصرعه، ظهر اليوم الجمعة، أسفل عجلات قطار مكيف، وذلك بعد أن صدمه أثناء عبوره شريط السكة الحديد في إحدي القري بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وأودعت جثته بمشرحة المستشفي.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده، مصرع عبد الرحمن نصر كامل، 12 عاما، مقيم بفرشوط، بعد أن صدمه قطار مكيف أثناء عبوره شريط السكة الحديد، قبيل وصول القطار في إحدي القري التابعة لدائرة المركز.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تمهيدًا لتسليمها لذويه، فيما حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.