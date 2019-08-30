العمل السعودية: 20 ألف ريال غرامة البلاغ الكيدي عن تغيب العامل

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات، وذلك سعيًا من الوزارة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، وتماشيًا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصًا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، إن الوزارة تلقت تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض.



وأشار إلى أنه بالتواصل مع الملحق العمالي، الدكتور ياسر غازي، بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية بالرياض حول تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الواردة فيه، أوضح أن أبرز العقوبات التي وردت بالجدول هي توقيع غرامة مقدارها 20 ألف ريال ضد صاحب العمل الذي يقوم بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، وغرامة 5000 ريال عند قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر أو إقامة أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته.



كما تضمنت العقوبات غرامة 10 آلاف ريال لعدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نص عليه نظام العمل دون التكليف بالعمل الإضافي، كما يغرم كل من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بغرامة 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد التأشيرات، فضلا عن تغريم صاحب العمل 10 آلاف ريال إذا قام بتحميل العامل الرسوم والتكاليف الملزم بها.