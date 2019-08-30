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رياضة

بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يعول على ليفاندوفسكي للحاق بالصدارة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:39 ص
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
وكالات
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يعول بايرن ميونيخ على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي للحاق بفريقي الصدارة بوروسيا دورتموند ولايبزيج عندما يستقبل السبت ماينتس المتواضع على ملعب "اليانز ارينا" في المرحلة الثالثة.
وسجل بايرن ميونيخ خمسة اهداف في المرحلتين الاولين حملت جميعها توقيع مهاجمه البولندي: اثنان في مرمى هرتا برلين (2-2) وثلاثية في مرمى شالكه (3-1).

ولا شك بان ليفاندوفسكي يريد الاحتفال بتجديد عقده مع الفريق البافاري من خلال ممارسة هويته التهديفية في مرمى ماينتس، لا سيما بانه زار شباكه 14 مرة في 17 مباراة.

وقام بايرن ميونيخ بتجديد عقد ليفاندوفسكي لسنتين اضافيتين لينتهي في يونيو 2023، علما انه التحق بصفوف النادي البافاري عام 2014 قادما من الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.

وصرح المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيجيه قائلا "ليفاندوفكسي في رأيي الشخصي افضل مهاجم في العالم وهو منذ سنوات من أعمدة فريقنا".

وبدوره قال ليفاندوفسكي (31 عاما) في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي "بات بايرن ميونيخ وطني الرياضي"، مضيفا "أنا مقتنع أننا سنحقق المزيد من الانتصارات في الاعوام القادمة. بايرن هو أحد افضل ثلاثة أندية في العالم ولدينا تشكيلة رائعة وأنا فخور بأن أكون جزءا من النادي".

وخاض ليفاندوفسكي مع بايرن 246 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 197 هدفا، وهو ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي بعد الاسطورة غير مولر (508) وكارل-هاينتس رومينيجيه (217). كما بات افضل هداف اجنبي في تاريخ "البوندسليغا" بتسجيله 207 أهداف في 292 مباراة منذ انتقاله الى دورتموند عام 2010 من ليخ بوزنان البولندي.

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