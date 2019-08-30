خبير اقتصادي: اليابان تضخ أكثر من 30 مليار دولار استثمارات في إفريقيا

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن اليابان دولة تتميز بوجود اقتصاد قوي لديها وقامت بمبادرة تقدم نوعًا من الشراكة مع أفريقيا لخلق تعاون استراتيجي، مشيرا إلى أن اليابان تقدم أكثر من 30 مليار دولار استثمارات تضخ في أفريقيا لتحسين جودة الحياة للمواطن الأفريقي.



وأضاف خبير التشريعات الاقتصادية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أنه ليس بالضرورة أن يكون الاقتصاد قويا في أي دولة ولكن من المهم تعزيز التعاون مع الشركاء مؤكدا أن ذلك يساعد على تأمين الأسواق الخاصة بها.



وأشار خبير التشريعات الاقتصادية، إلي أن مصر تحضر هذه القمة بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي والمتحدث الرسمي عن أفريقيا فتحدثت مع الجانب الياباني وقامت بعرض أجندة 2063 الأفريقية لأن الرئيس السيسي قد أعلن عن أن أفريقيا أصبح لديها الأجندة الخاصة بها ومشروعاتها وخططها الخاصة.