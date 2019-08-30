اولي مباريات مونديال السلة 2019
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:38 ص
محمد عبدالنبيطباعة
في ما يأتي برنامج مباريات السبت والأحد في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لكرة السلة المقررة في الصين حتى 15 سبتمبر
السبت 31 أغسطس
المجموعة الأولى
بولندا - فنزويلا
ساحل العاج - الصين
المجموعة الثالثة
إيران - بورتوريكو
اسبانيا - تونس
المجموعة الثانية
روسيا - نيجيريا
الارجنتين - كوريا الجنوبية
المجموعة الرابعة
أنجولا - صربيا
الفيليبين - ايطاليا
الأحد 1 سبتمبر
المجموعة الثامنة
كندا- أستراليا
السنغال - ليتوانيا
المجموعة الخامسة
تركيا - اليابان
الجمهورية التشيكية - الولايات المتحدة
المجموعة السابعة
جمهورية الدومينيكان - الأردن
فرنسا - المانيا
المجموعة السادسة
نيوزيلندا - البرازيل
اليونان - مونتينجرو
السبت 31 أغسطس
المجموعة الأولى
بولندا - فنزويلا
ساحل العاج - الصين
المجموعة الثالثة
إيران - بورتوريكو
اسبانيا - تونس
المجموعة الثانية
روسيا - نيجيريا
الارجنتين - كوريا الجنوبية
المجموعة الرابعة
أنجولا - صربيا
الفيليبين - ايطاليا
الأحد 1 سبتمبر
المجموعة الثامنة
كندا- أستراليا
السنغال - ليتوانيا
المجموعة الخامسة
تركيا - اليابان
الجمهورية التشيكية - الولايات المتحدة
المجموعة السابعة
جمهورية الدومينيكان - الأردن
فرنسا - المانيا
المجموعة السادسة
نيوزيلندا - البرازيل
اليونان - مونتينجرو