اولي مباريات مونديال السلة 2019

في ما يأتي برنامج مباريات السبت والأحد في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لكرة السلة المقررة في الصين حتى 15 سبتمبر



السبت 31 أغسطس

المجموعة الأولى

بولندا - فنزويلا

ساحل العاج - الصين



المجموعة الثالثة

إيران - بورتوريكو

اسبانيا - تونس



المجموعة الثانية

روسيا - نيجيريا

الارجنتين - كوريا الجنوبية



المجموعة الرابعة

أنجولا - صربيا

الفيليبين - ايطاليا



الأحد 1 سبتمبر

المجموعة الثامنة

كندا- أستراليا

السنغال - ليتوانيا



المجموعة الخامسة

تركيا - اليابان

الجمهورية التشيكية - الولايات المتحدة



المجموعة السابعة

جمهورية الدومينيكان - الأردن

فرنسا - المانيا



المجموعة السادسة

نيوزيلندا - البرازيل

اليونان - مونتينجرو