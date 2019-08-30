لبنان تنفي إبلاغها أن الناقلة الإيرانية "أدريانا" تتوجه إليها

قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الجمعة، "إنه لم يتم إبلاغنا بأن ناقلة النفط الإيرانية تتوجه إلى لبنان".



يأتي هذا فيما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن الناقلة الإيرانية أدريانا سوف تتجه إلى لبنان وليس إلى تركيا كما قالت بعض وسائل الإعلام اليوم.



يأتي هذا عقب انتشار أنباء تفيد بتوجه الناقلة أدريانا التي كانت محتجزة في جبل طارق إلى جزيرة كالاماتا في اليونان، فيما قالت اليونان إنها لن تقدم المساعدة للناقلة.