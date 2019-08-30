391 سباحا يتنافسون ببطولة الإسكندرية المفتوحة للسباحة بالزعانف

انطلقت اليوم بطولة الإسكندرية الصيفية للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة وذلك بمقر نادى الغوص والإنقاذ في الإسكندرية.



ونقلت منافسات البطولة علي مدار يومين بمشاركة 391 سباحا وسباحة يمثلون 13 ناديا.



وشهدت منافسات اليوم الأول حضور سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ونائبه محمد خميس والعميد عبد العال شاهين واللواء محى فريد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد واللواء عبد السلام محمد رئيس منطقة الإسكندرية للغوص والإنقاذ.



كان فريق الإتحاد السكندرى للناشئين، قد فاز بالمركز الاول ببطولة الإسكندرية للسباحة بالزعانف والتى تقام بالمركز الأوليمبي في سموحة، بينما حصل فريق الأولمبي علي المركز الثانى فيما حصل فريق البيطاش علي المركز الثالث فى الوقت الذى شارك فى هذه المرحلة 20 ناديا.



صرح اللواء عبد السلام محمد رئيس منطقة الإسكندرية بأن البطولة شهدت منافسات قوية بين مختلف الأندية مشيرا الي هذه البطولة تعد إحدى البطولات القوية التابعة للإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.