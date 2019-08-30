صرف منحة العام الدراسي الجديد لعمال السكة الحديد والمترو الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة النقل على المنحة الخاصة بالعمال في هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، والتى يتم صرفها للعام الدراسي الجديد وتبلغ 750 جنيها.



وأكدت وزارة النقل، على أن المنحة يتم صرفها للعمال ضمن مجموعة من المنح التى تقوم وزارة النقل بصرفها بصورة مستمرة، حيث يتم صرف منح لعدد من المناسبات ومنها "عيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، وشهر رمضان، وبداية العام الدراسي الجديد".



وأشارت وزارة النقل، إلى أنه سيتم صرف المنحة بالتساوي بين كافة العمال وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، ولفتت الوزارة إلي أن صرف المكافأة يأتى ضمن حرص الوزارة على تشجيع العمال على جهودهم داخل الهيئة خاصة في تلك المناسبات التي تشهد إقبالًا على مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق.