مناديب منالقوى العاملة للتواصل مع ناشيونال جاز لحل أزمة العمال

قال عمال شركة بتروتريد المتضررين من تعسف إدارة الشركة، إنه تم إيفاد مندوبين من مديرية القوى العاملة، للقاء مجلس إدارة شركة بيتروتريد، ناشيونال جاز سابقا، للوقوف على تداعيات المشكلة بين مجلس الإدارة وعمال الشركة.



وأكد العمال أن المديرية بإشراف المستشار محمد طه، قد أقرت استمرار التواصل مع الإدارة والعمال المتضررين لحين الوصول لحل يرضى جميع الأطراف ويحل المشكلة.



كان محصلو الشركة، والبالغ عددهم 100، بفروع الشركة بمراكز "الزقازيق وبلبيس وابوحماد والعاشر من رمضان"، قد تقدموا بشكوى أمس، لمديرية القوى العاملة، بسبب استمرار تعسف إدارة الشركة فى تحرير عقود تثبيت، وتحريرها لعقود يومية لا تضمن حق العمال، كما تم تخفيض الرواتب من مبلغ 4000 و3500 إلى 625 جنيه.



البداية حين تم بيع شركه ناشونال جاز، والمسؤلة عن مرفق الغاز الطبيعى بالشرقية، وتسليمها لقطاع الهيئة العامة للبترول فى أول العام الحالى 2019، وإسناد أعمال الشركة الي شركات قطاع البترول، ولم يتم تقنين وضع العمال معمالة أساسية فتم تحرير عقود يومية، ليس لها صفة قانوني ولا تخضع لتأمينات صحية او إجتماعية، بمبلغ 625 جنيه، وهو المبلغ الذى رفضته التأمينات نظرا لتدنيه.



وقال عمال الشركة، أنه تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة "وسيم وهدان"، والذى وعد بتقنين الأوضاع وتحرير عقود ترضى العمال، ولكن دون جدوى او تنفيذ للوعد، مؤكدين أن 100 أسرة فى طريقهم للتشريد بسبب ما تنتهجه الإدارة تجاههم حسب ما وصفوا، خاصة مع غلاء المعيشة وموسم دخول المدارس.



وأكد العمال أنه قد تم تقديم عدة شكاوى لوزارة البترول ومجلس الوزراء ومحافظ الشرقية لإنقاذهم، ولكن دون رد، وقد تم تحرير شكوى بمديرية القوى العاملة مؤخرا للحصول على حقوقهم.