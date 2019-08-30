حبس حلاق قتل عجوز لسرقتها بالقاهرة

أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس حلاق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل واغتصاب سيدة عجوز لسرقتها.



وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة عجوز"64 سنة" داخل شقتها بدائرة القسم، بعد انبعاث رائحه كريهة بالعقار ليتم اكتشاف الجريمة.



وعلى الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بانتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثر على جثة سيدة غارقة فى دمائها وبها 3 طعنات نافذة بالجسم، وعاريه الملابس، كما تبين وجود آثار بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات.



ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تبين أن حلاقا بالمنطقة وراء ارتكاب الجريمة لعلمه بوجود السيدة بمفردها فاختمرت فى ذهنه سرقتها وعقب ارتكابه الواقعة تصدت له السيدة فقتلها بسكين لتسقط غارقه فى دمائها وبعد قام باغتصابها تم ضبطه من خلال أحد الأكمنة وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.