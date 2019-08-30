استقرار التضخم بمنطقة اليورو في أغسطس

أظهر تقدير أولي اليوم الجمعة، استمرار التضخم في منطقة اليورو منخفضا عند واحد بالمئة في أغسطس آب، وهو مستوى أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي، مما يعزز توقعات السوق لمزيد من التيسير النقدي الشهر القادم.



وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم، إن التضخم في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو استقر دون تغير عن قراءة يوليو، تمشيا مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.



معدلات زيادة الأسعار في يوليو وأغسطس هي الأدنى منذ نوفمبر 2016، وتقل كثيرا عن هدف المركزي الأوروبي لتضخم أقل بقليل فحسب من اثنين بالمئة رغم سنوات التحفيز النقدي غير المسبوق عن طريق تخفيضات سعر الفائدة وشراء السندات بما قيمته تريليونات اليورو.



يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية التالي له في 12 سبتمبر أيلول وقد تعهد بحزمة تحفيز، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وسط حرب تجارة عالمية وركود في قطاع الصناعات التحويلية بألمانيا.