الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مونديال 2019: غياب النجوم عن المنتخب الأميركي يعزز حلم الآخرين باللقب

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تفتتح السبت النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر، وسط طموحات مشروعة لمنتخبات مثل صربيا، أستراليا، إسبانيا، الأرجنتين، ليتوانيا أو فرنسا بازاحة الولايات المتحدة عن العرش في ظل غياب النجوم الكبار عن بطل النسختين الماضيتين وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (5).

قد يكون الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني حلم أي لاعب، لكن الأمر مختلف عند الأميركيين إذ يفضل نجومهم التفرغ لاستعدادات الموسم الجديد من دوري المحترفين، وبالتالي قرار الغياب عن المنتخب الوطني في الاستحقاقات الكبيرة ليس بالشيء الجديد.

لكن بالنسبة للنسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم التي ارتفع عدد المنتخبات المشاركة فيها من 24 الى 32 للمرة الأولى موزعة على ثماني مجموعات على أن يتأهل المتصدر والوصيف الى الدور الثاني الذي يقام أيضا بنظام المجموعات (أربع مجموعات يتأهل عنها الى ربع النهائي الأول والوصيف)، فإن الغيابات كانت أكثر من المتوقع.

وسيضطر المدرب الجديد غريغ بوبوفيتش والمساعدون ستيف كير ولويد بيرس ودجاي ورايت، خوض المونديال الصيني بلاعبين من الصف الثاني بعد قرار نجوم مثل ليبرون جيمس، كواهي لينارد، ستيفن كوري، جيمس هاردن، أنتوني ديفيس، راسل وستبروك وبول جورج، الاعتذار من أجل التركيز على مشاغلهم الشخصية، بينما يغيب كيفن دورانت، كايل لاوري وكلاي طومسون بسبب الإصابة.
وسيكون نهائي المونديال الصيني المقرر في 15 سبتمبر قبل أسبوعين فقط من انطلاق المعسكرات التدريبية لأندية دوري المحترفين الذي ينطلق في 22 أكتوبر المقبل.

وفي ظل التغييرات الكثيرة الذي شهدها موسم الانتقالات الحرة هذا الصيف والمنافسة الحامية المتوقعة، لاسيما في المنطقة الغربية التي تعتبر نصف أنديتها مرشحة بقوة لمحاولة انتزاع اللقب من تورونتو رابتورز، يحاول "معظم اللاعبين النجوم المحافظة على طاقتهم. أعتقد أنه الهدف الرئيسي خلف قرار الانسحاب" من المنتخب بحسب سام ميتشل، المحلل التلفزيوني الذي لعب في الدوري بين 1989 و2002 ودرب فيه قرابة ستة مواسم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

منذ حوالي 14 ساعة

الذهب يهبط مع صعود الدولار

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من محمد رمضان على منتقدي حفله في الساحل (شاهد)

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

أيام زمان

كيف أنقذت بديعة مصابني تحية كاريوكا من موت محقق بالخارج؟

120 عامًا من "عبد السلام النابلسي".. "سنّيد" السينما المصرية

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

الصحة

7 أسباب لانتفاخ البطن.. احذرها

7 أطعمة تزيد ذكاء المولود

8 أخطاء شائعة ترفع معدل الكولسترول

هذه عدد ساعات النوم التي تحتاجها لتقليل الوزن

الرئيس نيوز

ما وراء «المنطقة الآمنة».. خبراء: تركيا تستولي على الشمال السوري وتغير هويته

بالصور.. حادث مروع لعمرو زكي نجم الزمالك

خاص.. ضوابط جديدة لعمل الفنانين والراقصات الأجانب فى مصر

صور| إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسى بطوكيو

منوعات

الروبوتات والجيل الخامس تساهم في عمليات جراحية بالصين

دراسة: لا يوجد جين للمثلية لكن السلوك الجنسي له روابط جينية

نجار يقضى 36 عاما بالسجن.. والسبب 50 دولارًا

دراسة: الوجبات السريعة قد تصيب المراهقين بالاكتئاب

كشكول

169 ألف طالب يسجلون بتنسيق الدبلومات الفنية حتى الآن

غداً.. بدء أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2019

غداً.. ختام أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2019

بدء دورة العروض الرياضية لمُعلمي الأزهر بالإسكندرية

إسلام سياسي

موقع امريكي يحذر من إطلاق سراح مقاتلي داعش في سوريا

احتقان إخواني بالسجون بعد بث فيديو "أحمد عارف"

سخرية إخوانية من أحلام "محمد عبد المقصود" بعودة مرسى للحكم

قصة "بطرس" الكاثوليكى مسئول إصلاح أسطول داعش العسكرى فى سوريا


زيت وسكر

التخطيط:111 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الكهرباء

تعرف علي اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الجمعة

تعرف علي اسعار الذهب اليوم الجمعة

“التنظيم والإدارة”: لا يجوز رفض طلبات الإجازة إلا في حدود الثلث

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
ماجد حبته
الضابط الذى يحكم الإعلام الألمانى
مدحت بشاى
عندما تجاهلوا رأى العالم وتفاعل الجماهير
جمال طه
الإخوان بين الصعبانيات والعمليات الإرهابية
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب "هجرة العقول" بثقافة السويس

عايد ونناوى والسيد يتألقون فى أمسية بيت الشعر بالأقصر

بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية مختلفة بفرع أسيوط

"شخابيط جوانا".. كتاب جديد لنوران مجدى عن دار الزيات

صفحتنا ع الفيس بوك