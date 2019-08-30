بفستان زفاف.. منة شلبي ترد على خبر زواجها

نفت الفنانة منة شلبي، ما تردد من أنباء على السوشيال ميديا بشأن ارتباطها، وأنها بصدد إعلان خطبتها، عبر حسابها الرسمي بـ "انستجرام".



وردت منة شلبي بطريقة ساخرة على خبر زواجها من خلال صورة لها بفستان حفل الزفاف قائلةً: "صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه، كل دي إشاعات.. ألف ألف مبروك".



وعرض لمنة شلبي هذه الفترة بدور العرض السينمائي فيلم "خيال مآتة"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته أحمد حلمي، وخالد الصاوي، ولطفي لبيب.