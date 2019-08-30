الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ختام التدريب المصري الروسي البيلاروسي المشترك " حماة الصداقة - 4"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:32 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى البيلاروسي "حماة الصداقة-4" الذى نفذته عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية والذى استمر لعدة أيام بدولة روسيا الاتحادية وشارك فى تنفيذ التدريب أكثر من ألف مقاتل والعديد من المعدات المتوسطة والثقيلة من البلدان المشاركة.

تضمنت المرحلة الأولى للتدريب رفع درجات الاستعداد القتالى وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وعرض القرارات وتنظيم التعاون بين القوات المشاركة، كما شملت مراحل التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بغرض التدريب على خطوط السير واستطلاع مناطق الإسقاط، وتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية للتخطيط على طرق وإجراءات تنفيذ عملية الإسقاط، وكذا إجراءات الأمان والسلامة ومواجهة المواقف الطارئة أثناء تنفيذ العمليات.

وقامت القوات المشاركة بالتدريب بتنفيذ بيان عملى تضمن عملية اقتحام أحد المطارات المسيطر عليها من قبل مجموعات مسلحة، حيث قامت الطائرات بتنفيذ الإسقاط الجوى وإسقاط عدد من مركبات القتال للتحرك وتنفيذ عملية الاقتحام وقامت القوات المشاركة بحصار المطار ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات المسلحة والاستيلاء على المطار وتأمينه وتطهيره من العناصر الإرهابية، كما تم الإبرار بطائرات الهليكوبتر للسيطرة على محاور الاقتراب وعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية وملاحقة العناصر الهاربة.

وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ عملية مشتركة لحصار ومطاردة عدد من العناصر الإرهابية والقضاء عليها بالرمايات المختلفة، ونجحت القوات المشاركة من مختلف الدول فى إظهار مستوى راق ومتميز من الكفاءة القتالية والقدرة على تنفيذ كافة المهام المشتركة التى يكلفون بها تحت مختلف الظروف.

وخلال المرحلة الختامية، ألقى قائد قوات المظلات المصرية كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة، مشيدًا بالمستوى الذي وصلت إليه القوات من الجاهزية والاستعداد القتالى العالى، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرار دعم وتطوير المنظومة القتالية لقوات المظلات وتدريب عناصرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم فى منظومات قتال القوات الخاصة من تكتيكات خاصة ومهارات ميدانية.

حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية والبيلاروسية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

الاتحاد السكندرى يعلن موافقة اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب لمباراته مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

جدول مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عروسة تقتل زوجها بعد شهرين من الزفاف بالشرقية

منذ حوالي 22 ساعة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

أيام زمان

كيف أنقذت بديعة مصابني تحية كاريوكا من موت محقق بالخارج؟

120 عامًا من "عبد السلام النابلسي".. "سنّيد" السينما المصرية

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

الصحة

7 أسباب لانتفاخ البطن.. احذرها

7 أطعمة تزيد ذكاء المولود

8 أخطاء شائعة ترفع معدل الكولسترول

هذه عدد ساعات النوم التي تحتاجها لتقليل الوزن

الرئيس نيوز

ما وراء «المنطقة الآمنة».. خبراء: تركيا تستولي على الشمال السوري وتغير هويته

بالصور.. حادث مروع لعمرو زكي نجم الزمالك

خاص.. ضوابط جديدة لعمل الفنانين والراقصات الأجانب فى مصر

صور| إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسى بطوكيو

منوعات

الروبوتات والجيل الخامس تساهم في عمليات جراحية بالصين

دراسة: لا يوجد جين للمثلية لكن السلوك الجنسي له روابط جينية

نجار يقضى 36 عاما بالسجن.. والسبب 50 دولارًا

دراسة: الوجبات السريعة قد تصيب المراهقين بالاكتئاب

كشكول

169 ألف طالب يسجلون بتنسيق الدبلومات الفنية حتى الآن

غداً.. بدء أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2019

غداً.. ختام أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2019

بدء دورة العروض الرياضية لمُعلمي الأزهر بالإسكندرية

إسلام سياسي

موقع امريكي يحذر من إطلاق سراح مقاتلي داعش في سوريا

احتقان إخواني بالسجون بعد بث فيديو "أحمد عارف"

سخرية إخوانية من أحلام "محمد عبد المقصود" بعودة مرسى للحكم

قصة "بطرس" الكاثوليكى مسئول إصلاح أسطول داعش العسكرى فى سوريا


زيت وسكر

التخطيط:111 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الكهرباء

تعرف علي اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الجمعة

تعرف علي اسعار الذهب اليوم الجمعة

“التنظيم والإدارة”: لا يجوز رفض طلبات الإجازة إلا في حدود الثلث

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
ماجد حبته
الضابط الذى يحكم الإعلام الألمانى
مدحت بشاى
عندما تجاهلوا رأى العالم وتفاعل الجماهير
جمال طه
الإخوان بين الصعبانيات والعمليات الإرهابية
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب "هجرة العقول" بثقافة السويس

عايد ونناوى والسيد يتألقون فى أمسية بيت الشعر بالأقصر

بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية مختلفة بفرع أسيوط

"شخابيط جوانا".. كتاب جديد لنوران مجدى عن دار الزيات

صفحتنا ع الفيس بوك