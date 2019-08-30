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وزارة الدفاع الروسية ترصد 24 انتهاكًا للهدنة في سوريا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:30 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، منها 11 في حلب و12 في اللاذقية وواحد في إدلب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن الجانب التركي رصد هو الآخر 40 انتهاكا للهدنة، منها 23 في إدلب و14 في حماة و2 في اللاذقية وواحد في حلب.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.48 طن إلى حي أرض الحمرا بمدينة حلب.

في سياق آخر، أعرب نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم الروسية جريجوري مرادوف، عن استعداد بلاده لدعم سوريا في مجال بناء وإصلاح السفن البحرية في أحواض شبه جزيرة القرم.

وقال مرادوف -خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي، إن سوريا مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار بعد حرب عنيفة ضد الإرهاب الدولي، مشيرا إلى أن شركات في القرم وروسيا تنتج الكثير من المنتجات، مثل المعادن والهياكل المعدنية التي يحتاجها الأسطول السوري في المرحلة القادمة.

وعلى هامش المعرض الدولي المنعقد حاليا في دمشق، وقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية، أمس، اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، شملت إنشاء بيت تجاري، وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل المشاركات في المعارض.

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