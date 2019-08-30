أوليفر كان يتولى رئاسة بايرن ميونخ اعتبارا من 2022

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن حارس المرمى السابق أوليفر كان سيتولى رئاسة النادي وكذلك منصب الرئيس التنفيذي للنادي عقب نهاية عقد كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي الحالي في 31 ديسمبر 2021.



ووقع أوليفر كان 5 عاما القائد السابق لبايرن والحارس السابق لمنتخب ألمانيا، أمس الخميس عقدا لمدة خمسة أعوام مع النادي يبدأ في يناير 2020 كعضو في المجلس التنفيذي.



وتجدر الإشارة إلى أن أوليفر كان، الذي يعمل حاليا كرجل أعمال وخبير في البرامج التليفزيونية، كان مرشحا بشكل كبير لخلافة رومينيجه 63 عاما في رئاسة بايرن.



وأبلغ أولي هوينيس 67 عاما رئيس بايرن، إدارة النادي أمس الخميس بأنه لن ينافس على إعادة انتخابه للمنصب في 15نوفمبر المقبل، كما سيتخلى عن منصبه في رئاسة اللجنة الإشرافية، لكنه سيظل عضوا في هيئة الرقابة.